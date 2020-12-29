В воскресенье в Петербурге ожидается долгожданное потепление

В воскресенье, 17 января, в Петербурге ожидается долгожданное потепление. Об этом в своем Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Погоду в городе будет определять циклон, вытянувшийся от Кольского полуострова в Баренцево море, и связанные с ним атмосферные фронты.
В такой ситуации в регионе облачно, пройдет небольшой снег, а дневные показания термометров приблизятся к норме
Михаил Леус, главный специалист центра "Фобос".
Столбики термометров в Северной столице опустятся до минус 7 градусов. На востоке города ожидается минус 13 градусов. Ветер будет дуть западный до 2-7 м/с.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст.
Ранее мы сообщали о том, что из Петербурга отправятся первые "Лыжные стрелы".
Фото: Piter.TV
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