В воскресенье из Петербурга отправятся первые "Лыжные стрелы"

В Северной столице 17 января два первых рейса совершат пригородные поезда "Лыжные стрелы". Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту.
Известно, что пассажиры смогут доехать с Московского вокзала до станции Шапки. Отправление назначено в 10:25. Отмечается, что по пути электричка сделает остановку в Колпино.
Также "Лыжная стрела" следует в направлении станции Орехово. Поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:10, а обратный рейс назначен на 15:15. Состав следует остановку в Девяткино.
Ранее мы сообщали о том, где покататься на лыжах в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все