В воскресенье из Петербурга отправятся первые "Лыжные стрелы"

Бесплатные билеты на электрички можно получить в отделах физической культуры и спорта.

В Северной столице 17 января два первых рейса совершат пригородные поезда "Лыжные стрелы". Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту.

Известно, что пассажиры смогут доехать с Московского вокзала до станции Шапки. Отправление назначено в 10:25. Отмечается, что по пути электричка сделает остановку в Колпино.

Также "Лыжная стрела" следует в направлении станции Орехово. Поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:10, а обратный рейс назначен на 15:15. Состав следует остановку в Девяткино.

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Фото: Piter.TV