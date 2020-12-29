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В воскресенье из Петербурга отправятся первые "Лыжные стрелы"
Сегодня, 8:08
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IRINA_CHALKINA

В воскресенье из Петербурга отправятся первые "Лыжные стрелы"

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Бесплатные билеты на электрички можно получить в отделах физической культуры и спорта.

В Северной столице 17 января два первых рейса совершат пригородные поезда "Лыжные стрелы". Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту.

Известно, что пассажиры смогут доехать с Московского вокзала до станции Шапки. Отправление назначено в 10:25. Отмечается, что по пути электричка сделает остановку в Колпино.

Также "Лыжная стрела" следует в направлении станции Орехово. Поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:10, а обратный рейс назначен на 15:15. Состав следует остановку в Девяткино. 

Ранее мы сообщали о том, где покататься на лыжах в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: лыжи, лыжные стрелы, поезда, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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