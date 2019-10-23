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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

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Первый случай связан с громким делом петербургского предпринимателя Валерия Израйлита.

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала. Об этом сообщили "Ведомости". Инстанция не нашла нарушений со стороны ведомства, сотрудники которого изъяли документы у Израйлита.Бизнесмен  и экс-совладелец "Усть-Луги" стал фигурантом расследования по делу о мошенничестве.Компания подозреваемого занималась строительством порта в Ленинградской области.

Сторона защиты безуспешно пыталась доказать факт того, что спецдекларации у мужчины изъяли незаконно. Судья Александр Ботин не стал передавать жалобу в кассационную комиссию.

Власти утверждают, что подобное использование документов не станет распространенной практикой. Однако эксперты полагают, что первый случай может оказаться не последним.

Ранее Piter.tv писал о том, что Израйлит не признает вину ни по одному из пунктов.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

Теги: амнистия, валерий израйлит, верховный суд, капитал, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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