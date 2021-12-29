Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим

Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ.

Верховный суд России признал движение "Колумбайн" террористическим движением, запрещенным на территории страны. Таким образом инстанция удовлетворила административный иск Генеральной прокуратуры.

Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать молодежное движение "Колумбайн" террористическим. постановление суда

Данное решение может быть обжаловано. Однако суд приказал исполнять его с момента вынесения вердикта. Заседание проводилось в закрытом режиме от журналистов. Согласно аналитике ФСБ РФ, радикальное движение проводит масштабную пропаганду, которая серьезно влияет на неокрепшие умы. Террористы провоцируют молодежь на жестокие действия, совершение антиобщественных поступков. Радикалы рассчитывают на влияние, которое они оказывают на своих сторонников с психологическими возрастными особенностями. В надзорном ведомстве выявлено множество таких крупных интернет-сообществ с общей численностью около 50 тысяч пользователей.

"Колумбайн", другое название "Скулшутинг" - запрещенные в России террористические движения.

Верховный суд сократил срок осужденной по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой.

Фото и видео: