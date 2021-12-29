Верховный суд сократил срок осужденной по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Исполнителю убийства Тихонову оставили наказание без изменений.

Верховный суд России сократил срок наказания Евгении Хасис, осужденной по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Об этом пишет "РИА Новости".

Суд оставил в силе решение по Хасис, однако исключил из него наказание за незаконный оборот оружия за истечением срока давности, оставив только время пребывания в колонии за соучастие в преступлении.

Исполнителю убийства Никите Тихонову оставили без изменений назначенное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, Маркелов и Бабурова были убиты из огнестрельного оружия в январе 2009 года в Москве. За совершение преступления осуждены члены праворадикальной неонацистской организации БОРН – Тихонов и его гражданская жена Хасис.

Пересмотр дела начался после того, как ЕСПЧ нашел нарушения в данном судебном процессе. Суд считал, членов коллегии нельзя было считать непредвзятыми, потому что они читали материалы средств массовой информации о преступлении. В декабре 2021 года ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее экс-сотрудника посольства США в РФ арестовали по делу о контрабанде наркотиков.

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