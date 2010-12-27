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Виновного в убийстве ректора ГУСЭ объявили в розыск после его побега из зала суда
Сегодня, 13:45
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lesjasap
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Виновного в убийстве ректора ГУСЭ объявили в розыск после его побега из зала суда

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Василий Соловьев сбежал от полиции, боясь оказаться за решеткой.

Фигурант дела, признанный виновным в убийстве ректора ГУСЭ объявлен в розыск. Напомним, что накануне в Петербурге состоялся суд, в котором подозреваемого Василия Соловьева признали причастным в организации заказного убийства Александра Викторова. 
 
В день оглашения вердикта, мужчина исчез. Отметим, что слушание проводилось повторно. Ранее в ноябре 2016 году присяжные оправдали петербуржца. Верховный суд России данное постановление отменил. На втором заседании, в Ленинградском областном суде признали вину Викторова. 
 
На период пересмотра дела в отношении подозреваемого не была выбрана мера пресечения свободы. Во время перерыва Соловьев сбежал из зала суда. 
 
В настоящее время родственникам и близким людям осужденного неизвестно его местоположение. Заочно мужчину арестовали.

Подробнее о деле по убийству Александр Викторова можно посмотреть здесь:

Теги: вина , гусэ , обвинение , пересмотр дела , присяжные , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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