Виновного в убийстве ректора ГУСЭ объявили в розыск после его побега из зала суда

Василий Соловьев сбежал от полиции, боясь оказаться за решеткой.

Фигурант дела, признанный виновным в убийстве ректора ГУСЭ объявлен в розыск. Напомним, что накануне в Петербурге состоялся суд, в котором подозреваемого Василия Соловьева признали причастным в организации заказного убийства Александра Викторова.

В день оглашения вердикта, мужчина исчез. Отметим, что слушание проводилось повторно. Ранее в ноябре 2016 году присяжные оправдали петербуржца. Верховный суд России данное постановление отменил. На втором заседании, в Ленинградском областном суде признали вину Викторова.

На период пересмотра дела в отношении подозреваемого не была выбрана мера пресечения свободы. Во время перерыва Соловьев сбежал из зала суда.

В настоящее время родственникам и близким людям осужденного неизвестно его местоположение. Заочно мужчину арестовали.

Подробнее о деле по убийству Александр Викторова можно посмотреть здесь: