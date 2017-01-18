По делу об убийстве главы СПбГУСЭ был вынесен обвинительный вердикт

Четвёртый подозреваемый в убийстве ректора СПбГУСЭ будет наказан судом.

В Ленинградском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова, сообщили "Росбалту".

"Присяжные большинством голосов признали виновным подсудимого Василия Соловьева", — сказал собеседник агентства.

Можно отметить, что Соловьев раньше занимал должность проректора СПбГУСЭ.

Стало известно, что еще до вынесения присяжными вердикта Соловьев уехал из суда и не явился на его оглашение. Ранее мера пресечения ему не избиралась.

На данный момент нет никакой информации и комментариев от представителя защиты Соловьева.

Викторов был убит 5 сентября 2012 года. Соучастники Андрей Елисеев и Вячеслав Макаров пробрались на частный участок, где находится дом погибшего. Преступники знали, что Викторов еще не уехал на работу и, увидев его на территории участка, стали стрелять, всадив в ректора четыре пули, пятая пролетела мимо. Глава СПбГУСЭ скончался на месте от полученных повреждений. Между тем, ранение получила и супруга ректора, которая в тот момент находилась рядом.

Позже по подозрению в совершении убийства 30 сентября 2012 года были задержаны Виталий Ковалев, Вячеслав Макаров и Андрей Елисеев. Суд приговорил их к 9, 13 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Василия Соловьева задержали летом 2015 года в центре Грозного, после чего перенаправили в Москву.