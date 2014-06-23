Двое фигурантов дела об убийстве ректора СПбГУСЭ получили сроки

За убийство ректора Викторова осуждены Смирнягин и Рогалёва.

Ленинградский областной суд вынес приговор по делу об убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Елена Рогалёва получила 14 лет 4 месяца колонии с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Алексей Смирнягин приговорён к 12 годам 4 месяцам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год. Обоих признали виновными в подстрекательстве к убийству и пособничестве.

Напомним, преступление произошло в сентябре 2012 года. Викторов и его супруга выходили из служебной машины у своего дома во Всеволожске, когда в них начали стрелять. Ректор скончался на месте, его жена была ранена. Расследование длилось более десяти лет. Ранее приговоры уже были вынесены другим фигурантам дела.

Ранее мы сообщали, что суд отправил кинокритика Екатерину Барабаш* под домашний арест по делу о фейках о военных.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)