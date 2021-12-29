Экс-сотрудника посольства США в РФ арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Марка Фогеля задержали в "Шереметьево" после обнаружения у него в багаже марихуаны и масла гашиша.

Бывшего сотрудника посольства Соединенных Штатов в РФ Марка Фогеля арестовали по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Мужчину задержали в московском аэропорту "Шереметьево", когда тот с супругой прилетел из Нью-Йорка. При прохождении таможенного контроля в багаже Фогеля обнаружили запрещенные вещества: марихуану, расфасованную в упаковки от контактных линз, и гашишное масло в картриджах для электронных сигарет.

Из-за опасения, что американец может скрыться от следствия на территории посольства, столичный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Жену Фогеля отпустили. По информации МВД, это позволило женщине "избавиться от находившихся в квартире улик", что смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о контрабанде наркотиков и их хранении. По одной из версий следствия, Фогель и его супруга могли использовать свой дипломатический статус, который потерял силу в мае прошлого года, для организации канала поставки на территорию РФ запрещенных веществ с целью сбыта.

Ранее осужденного за хранение наркотиков в крупном размере петербуржца избили до полусмерти.

Видео: МВД Медиа