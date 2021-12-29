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Осужденного за хранение наркотиков в крупном размере петербуржца избили до полусмерти
Сегодня, 9:21
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Осужденного за хранение наркотиков в крупном размере петербуржца избили до полусмерти

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Пьяного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне в три часа ночи в Мариинскую больницу из парадной дома по Садовой улице доставили мужчину в  тяжелом состоянии и множественными травмами. Об этом стало известно Piter.tv.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозгоую травму, ушиб головного мозга, закрытый переломом костей носа, закрытый перелом правого бедра верхней трети, закрытый перелом левой ключицы, закрытую травму груди и живота, ушибленную рану лба. Кроме того, мужчина был пьян.

Сам пострадавший не смог объяснить, что произошло. Выяснять обстоятельства происшествия будет полиция. 

Также известно, что в декабре 2020 года мужчину осудили по статье о "Незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств"  в крупном размере на 3 года условно.

 Фото: Piter.tv

Теги: драка, избиение, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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