Осужденного за хранение наркотиков в крупном размере петербуржца избили до полусмерти

Пьяного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне в три часа ночи в Мариинскую больницу из парадной дома по Садовой улице доставили мужчину в тяжелом состоянии и множественными травмами. Об этом стало известно Piter.tv.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозгоую травму, ушиб головного мозга, закрытый переломом костей носа, закрытый перелом правого бедра верхней трети, закрытый перелом левой ключицы, закрытую травму груди и живота, ушибленную рану лба. Кроме того, мужчина был пьян.

Сам пострадавший не смог объяснить, что произошло. Выяснять обстоятельства происшествия будет полиция.

Также известно, что в декабре 2020 года мужчину осудили по статье о "Незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств" в крупном размере на 3 года условно.

Фото: Piter.tv