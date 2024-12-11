Лидер Белого дома позитивно оценил совместную работу Москвы и Вашингтона по освобождению заключенного.

Москва действовала очень хорошо по отношению к американской администрации при освобождении гражданина США Марка Фогела. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, член Республиканской партии Дональд Трамп во время мероприятия, посвященного освобождению соотечественника, который накануне был возвращен в страну из России. По мнению Трампа, такие процессы позволяют надеяться на движение к мирному урегулированию в отношении украинского кризиса.

Они действовали очень хорошо. Россия в действительности к нам отнеслась очень хорошо. Надеюсь, что речь идет о начале отношений, при которых мы сможем положить конец. Мы должны остановить этот конфликт. Дональд Трамп, глава США

Марк Фогел посетил Белый дом примерно в десять часов вечера по местному времени (около шести часов утра 12 февраля). Ранее помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что американец, отбывавший в России тюремное заключение за контрабанду наркотиков, в насточщее время свобожден. Он пояснил, что это стало результатом заключенной договоренности между Москвой и Вашингтоном о новом обмене заключенными. Кого именно из россиян освободят США, власти из администрации США не уточнили. Марк Фогел поуинул Россию вместе со специальным посланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX