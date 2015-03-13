В Колпино за хранение наркотиков задержали жителя Свердловской области

Задержанный находится в федеральном розыске.

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотических веществ. По информации пресс-службы МВД Санкт-Петербурга, он является жителем Свердловской области.

Уроженца города Каменск-Уральский обнаружили в Колпино у дома №92 по Павловской улице. Мужчина находится в федеральном розыске. Его доставили в местное отделение полиции, а информацию о его задержании передали инициатору розыска.

Установлено, что в августе прошлого года задержанный незаконно приобрел и хранил наркотическое средство "н-метилэфедрон", массой 0.43 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что у Боровой улицы в Санкт-Петербурге задержали водителя с килограммом наркотического средства.

Фото: Piter.TV