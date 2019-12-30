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В Москве состоялось шествие памяти Маркелова и Бабуровой

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В шествии приняли участие около полутора тысяч граждан.

В Москве прошла акция в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе  Маркелове. Согласованная акция  завершилась возложением цветов на месте убийства около Пречистенки.

В шествии приняли участие около полутора тысяч граждан. По данным "ОВБ-Инфо", было задержано не менее 6 человек с плакатами против преследования ЛГБТ-активистов.

Журналистка "Новой газеты" и адвокат были убиты неонацистом  11 лет назад около пресс-центра. В их память 19 января в Москве также прошли пикеты.

Фото: Википедия

Теги: анастасия бабурова, согласованная акция
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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