В Москве состоялось шествие памяти Маркелова и Бабуровой

В шествии приняли участие около полутора тысяч граждан.

В Москве прошла акция в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. Согласованная акция завершилась возложением цветов на месте убийства около Пречистенки.

В шествии приняли участие около полутора тысяч граждан. По данным "ОВБ-Инфо", было задержано не менее 6 человек с плакатами против преследования ЛГБТ-активистов.

Журналистка "Новой газеты" и адвокат были убиты неонацистом 11 лет назад около пресс-центра. В их память 19 января в Москве также прошли пикеты.

Фото: Википедия