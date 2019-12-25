Суд отменил приговор сыну полковника Росгвардии за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Он был приговорен к девяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Свердловской областной суд отправил в Ленинский районный суд Екатеринбурга на повторное рассмотрение дело в отношении Владимира Васильева, виновного в дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими. Об этом пишет ТАСС.

Весной текущего года его приговорили к девяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Меру пресечения в отношении Васильева оставить в виде заключения под стражу, продлив ее срок на два месяца - до 20 сентября 2021 года. из речи судьи

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло летом 2020 года. Васильев, находясь за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением и столкнулся с другими участниками движения, тем самым устроив массовое ДТП. В результате инцидента погибли два человека. Очевидцы после аварии утверждали, что Васильев был пьян. Результаты экспертизы это опровергли, однако, позже выяснилось, что анализы были подменены: мочу вместо него сдал его отец, который является находящимся на пенсии полковником Росгвардии.

Ранее москвичка Валерия Башкирова, которая сбила на пешеходном переходе трех детей, двое из которых скончались, признала свою вину.

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