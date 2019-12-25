Сын полковника Росгвардии получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы.

В Екатеринбурге осуждён обвиняемый в резонансном ДТП. Об этом сообщили местные журналисты. По данным региональной "Комсомольской правды", речь идет о сыне полковника Росгвардии Андрея Васильева - Владимире. Фигурант дела лишен свободы на девять лет и три месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Военное управление СК РФ в 2019 году организовало проверку по факту подмены анализов на наркотики Васильева, устроившего аварию в центре города. Журналисты "Коммерсанта" 29 октября предположили, что анализы за сына мог сдать отец. Они уточнили, что анализы могли быть подмечены в ходе первичного отбора, когда родственники находились рядом друг с другом. В ходе проведенной экспертизы ДНК специалисты установили, что сданная мочи не принадлежала подозреваемому. Из-за этого следствие усомнилось в том, что Владимир Васильев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, как было заявлено по результатам предыдущей экспертизы.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением. На дороге он врезался в SsangYong и ВАЗ. После этого ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она - в Volkswagen Polo Жертвами аварии стали два человека, еще троих пришлось госпитализировать.

Стали известны подробности погони со стрельбой в Екатеринбурге.

Фото: Олег ГАЛИМОВ

