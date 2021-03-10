Водителем оказался 19-летний житель города, ранее не раз нарушавший ПДД.

Стали известны подробности погони со стрельбой в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналисты местного издания E1.RU со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов. По данным источника, ночные гонки с полицией на пересечении Шефской улицы и Фрезеровщиков устроил 19-летний местный житель. Молодой человек остановился только после того, как представители закона из табельного оружия прострелили транспортному средству четыре колеса.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. При этом он неоднократно нарушал ПДД, создавая реальную угрозу безопасности других участников движения. Последовавшие требования об остановке нарушитель также проигнорировал. пресс-служба МВД по региону

Известно, что водитель-нарушитель не пострадал. Он заявил полиции, что не хотел попадаться правоохранителям, так как его машина не состояла на учете. В полиции добавили, что юноша приобрел автомобиль ВАЗ-2107, хотя транспортное средство числится за прошлым владельцем. Новый хозяин успел отметиться неоднократными нарушениями ПДД, но штрафы приходили на имя бывшего собственника. Тогда мужчина принял решение снять машину с учета и заявил номера в розыск.

Водителя будут судить за невыполнение требований полиции об остановке автомобиля, проезд на красный свет, несоблюдение требований о страховании и управление автомобилем без водительских прав. На момент погони молодой человек был в трезвом состоянии.

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Фото и видео: YouTube/MEGADAY X

