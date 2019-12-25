Двое неизвестных попытались забрать с собой представителя СМИ.

Екатеринбургский журналист сообщил о попытке похищения. Дмитрий Красноухов рассказал информационному агентству Regnum о том, что инцидент произошел в кафе около местного оперного театра. Когда представитель СМи находился в помещении, к нему подошли трое неизвестных мужчин. На вид предполагаемым преступникам было около 40 лет.

По заявлению журналиста, один из мужчин показал ему какой-то документ. Он заявил, что является представителем полиции. Второй мужчина попытался забрать у Красноухова ноутбук. Затем злоумышленники пытались заставить пострадавшего пойти с ними, так как он обвиняется в распространении наркотиков. После этого на шум вышли сотрудники заведения, а преступники сбежали.

В настоящее время Дмитрий Красноухов обратился с заявлением о преступлении в полицию.

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Фото: Piter.tv