В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В здании взорвался самогонный аппарат.

В квартире жилого дома в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы. По данным источника агентства, глава ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что по предварительной версии специалистов трагедия произошла из-за взрыва самогонного аппарата.

В доме 11 по улице Авиаторов в Екатеринбурге произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже. Пострадал один человек, его передали медикам. источник ТАСС

Валерий Горелых добавил журналистам, что в настоящее время следователи не думают, что инцидент носит криминальный характер. По начальной версии случившегося хлопок газа произошел из-за неисправности газового оборудования. Однако позже правоохранительные органы заявили о взрыве самогонного аппарата. В тот момент в помещении находилось несколько человек. В больницу пришлось доставлять только одного из них. Сейчас пациент находится в городской больнице под номером 40. У него зафиксированы ожоги около 20 процентов тела.

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника таможни и представителя частной компании.

Фото: www.e1.ru