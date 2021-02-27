Уточняется информация о пострадавших.

На Украине прогремел взрыв в больнице. Об этом на личной странице написала заместитель главы областной администрации Наталья Гусак. По данным чиновницы, инцидент зафиксирован в Черновцах. В настоящее время известно о том, что есть пострадавшие.

Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже. Наталья Гусак, украинская чиновница

Принадлежащее Израилю грузовое судно повреждено взрывом в Оманском заливе.

Видео: TG / Главред - новости Украины