На Украине прогремел взрыв в больнице. Об этом на личной странице написала заместитель главы областной администрации Наталья Гусак. По данным чиновницы, инцидент зафиксирован в Черновцах. В настоящее время известно о том, что есть пострадавшие.
Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже.
Наталья Гусак, украинская чиновница
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Видео: TG / Главред - новости Украины
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