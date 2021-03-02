В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника таможни и представителя частной компании

Оба подозреваемых задержаны.

В Екатеринбурге возбуждены уголовные в отношении сотрудника таможни и представителя частной компании. Об этом сообщили представители Следственного комитета России на официальном YouTube-канале. По данным надзорного ведомства, расследование ведется отделением по особо важным делам Уральского управления СК РФ на транспорте.

По факту незаконного собирания сведений, составляющих налоговую тайну, а также получения и дачи взяток …. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 290 УК РФ, части 3 статьи 291 УК РФ, части 2 статьи 35, части 1 статьи 183 УК РФ. сообщение СК РФ по региону

Следствие полагает, что участники преступной группы использовали единую автоматизированную информационную систему таможенных органов для того, чтобы выгружать оттуда сведения о перемещаемых задекларированных товарах. За нелегальную передачу сведений третьим лицам инспектор таможенного отделения якобы получил от бизнесмена сумму, превышающую 130 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Расследование продолжается.

В СК рассказали подробности дела против экс-начальника ИК-15 в Приангарье.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России