В СК рассказали подробности дела против экс-начальника ИК-15 в Приангарье

Андрей Верещак отправлен под домашний арест на два месяца.

В Следственном комитете России рассказали подробности дела против экс-начальника ИК-15 в Приангарье Андрея Верещака. По данным надзорного ведомства, бывший руководитель исправительной колонии, расположенной в Иркутской области, должностное лицо нарушило полномочия. Мужчину также обвиняют в том, что он из бюджетных средств оплатил лесопатологическое обследование участка, который не принадлежал колонии. Следствие полагает, что своими действиями Верещук нанес ущерб федеральному бюджету на 700 тысяч рублей. Инцидент зафиксирован в январе 2017 года.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области сообщение СК РФ по Иркутской области

Андрей Верещак покинул пост начальника колонии в сентябре 2020 года. Сейчас он находится под домашним арестом решением Кировского районного суда Иркутска. Местный житель обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

Также напомним, что в апреле 2020 года в ИК-15 произошел бунт из-за конфликта между осужденным и сотрудниками учреждения. Заключенного поместили в штрафной. После этого на сотрудника колонии было совершено нападение, а затем заключенные устроили пожар. После тушения пламени ГУ МЧС нашли на территории тело погибшего (осужденного). Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Также заведено дело об организации массовых беспорядков. Зачинщиками конфликта считаются более 200 человек.

В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции.

Фото: Следственный комитет России