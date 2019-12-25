Выявлены десять заключенных, применявших насилие над другими осужденными.

В Приангарье завели девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО. Об этом рассказали представители ФСИН по Иркутской области. В надзорном ведомстве пояснили, что на прошлой неделе прошли проверки из-за сообщений. От работы временно были отстранены глава СИЗО-1, его заместитель, а также заместитель начальника ИК-6.

На сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России. пресс-служба ФСИН России

Известно, что установлены десять заключенных, которые применяли силу в отношении других осужденных. Сейчас ФСИн совместно со Следственным комитетом проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, Ик 2,6,7 и 15 по региону. Медицинский персонал осматривает заключенных с целью выявления возможных телесных повреждений. С 18 января в надзорном ведомстве опросили более тысячи человек.

Руководители колонии в Иркутской области отстранены после сообщений о пытках.

Фото: Piter.tv