Руководители колонии в Иркутской области отстранены после сообщений о пытках

Пострадавшего осужденного пришлось экстренно госпитализировать.

Руководители исправительной колонии под номером шесть в Иркутской области отстранены после сообщений о пытках. О этом сообщается на сайте ФСИН по региону. Специалисты провели проверки, в которых был выявлен факт изнасилования в ИК. Осужденного, пострадавшего во время заключения, в экстренном порядке госпитализировали в областную больницу.

Также были приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1, заявления зарегистрированы в установленном законом порядке сообщение ФСИН

Напомним, что первой об изнасиловании в колонии сообщила местная организация Gulagu.net. В интервью "РБК" адвокат Дмитрий Дмитриев, пояснил, что у осужденного Тахиржона Бакиева произошел конфликт с сокамерниками. В результате заключенные забрали у оппонента Коран и начали его оскорблять. Бакиев принял решение покинуть барак, но его заметил сотрудники ИК. Они связали мужчине руки скотчем, а затем затащили обратно в камеру. Там над ним начали издеваться сокамерники. Периодически осужденный терял сознание, он несколько суток провел под нарами, а его сокамерники во время проверок представлялись его именем.

Видеороликом, где осужденного в тюменской колонии посадили в мешок, займется полиция.

Фото: Piter.tv