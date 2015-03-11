Суд приговорил еще к 11 годам колонии экс-замглавы УФСИН Петербурга за взятку

Он получил взятку при строительстве "Крестов-2".

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. Его признали виновным в получении взятки и добавили еще года лишения свободы к ранее полученным по другой статье УК РФ.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Мойсеенко получил взятку от Хамхокова и Кудрина на общую сумму в 7 млн рублей. Деньги заместителю начальника передали для обеспечения благоприятных условий работы АО "ГСК" и ООО "Петроинвест" при строительстве СИЗО "Кресты-2".

Мойсеенко вину не признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

В общей сложности мужчина получил 18 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением звания "полковник внутренней службы". Ранее его приговорили к лишению свободы за убийство сотрудника УФСИН Николая Чернова.

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб