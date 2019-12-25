Для экс-замначальника УФСИН запросили 16 лет строгого режима по делу об убийстве

Сергея Мойсеенко обвиняют в подстрекательстве к убийству.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что, после обвинительного вердикта присяжных Ленинградского суда, прокуратура запросила приговорить полковника Сергея Мойсеенко к наказанию в виде лишения свободы сроком 16 лет колонии строгого режима.

Бывшего заместителя начальника УФСИН по региону обвиняют в подстрекательстве к убийству куратора строительства крупнейшего СИЗО в Европе "Кресты" Николая Чернова.

Для второго фигуранта дела обвинение потребовало 15 лет колонии строгого режима.

Суд выяснил, что бизнесмен Сабик Садыков, приятель Мойсеенко, получил информацию, что иколай Чернов собирает документы об ошибках и хищениях, допущенных при строительстве "Крестов". Это не понравилось Мойсеенко, после чего было принято решение об убийстве.

Ранее мы писали, что бывшего замглавы УФСИН по Петербургу признали виновным в убийстве.

Фото: Piter.TV