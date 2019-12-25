ФСИН направила материалы проверки ИК в правоохранительные органы.

Видеороликом, где осужденного в тюменской колонии посадили в мешок, займется полиция. Об этом сообщили местные журналисты. По данным СМИ, представители ФСИН провели проверку ролика, распространенного в Интернете. В кадре представлено помещение колонии под номером один, в котором заключенный сидит в мешке, а на голове у него находится пакет. Со слов снимавших, это был розыгрыш.

Никаких противоправных действий в отношении осужденных в ИК совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля. Материалы УФСИН по данному факту были направлены в полицию для дальнейшего принятия решения пресс-служба ФСИН по региону

Напомним, что в кадре слышен мат. Один из снимающих видео говорит за кадром фразу: "вот в такие мешки будем вас упаковывать". После публикации видео в колонию приходили члены общественной организации. Председатель наблюдательной комиссии по региону Елена Морозова уточнила, что проверка не выявила издевательств над заключенными. ОНК не получили никаких жалоб на содержание или условия отбывания наказаний. У осужденных, записавших ролик, изъят мобильный телефон. "Жертву" розыгрыша осмотрели медики, никаких повреждений на нем не зафиксировано.

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Фото: 72.RU

