Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за невыполнение требований силовиков на митингах. Штрафы также будут увеличены за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Законопроект предполагает увеличение штрафа за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН на публичных акциях — например, митинге, шествии, пикетировании.

Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Также может быть назначен административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Должностные лица за нарушение будут обязаны заплатить от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридические - от 70 до 200 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников.

Видео: YouTube / Совет Федерации