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Экс-министра здравоохранения Приангарья Ледяеву арестовали

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Чиновница будет под стражей два месяца.

Экс-министра здравоохранения Приангарья Наталью Ледяеву арестовали. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал источник в Октябрьском районном суде города Иркутска. Бывший министр будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Судом принято решение о заключении под стражу до 29 января

эксперт

Напомним, что чиновница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с поставками медицинских масок.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Представители закона полагают, что с мая по октябрь 2020 года Ледяева, ее сын и ряд ответственных чиновников присвоили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей. Преступление совершено в рамках исполнения государственного контракта на поставки средств индивидуальной защиты. В конце ноября чиновницу задержали по месту жительства.

Глава иркутского Минздрава Наталья Ледяева ушла в отставку.

Видео: УФСБ России По Иркутской области

Теги: арест, минздрав, наталья ледяева, приангарье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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