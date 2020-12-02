Экс-министра здравоохранения Приангарья Ледяеву арестовали

Чиновница будет под стражей два месяца.

Экс-министра здравоохранения Приангарья Наталью Ледяеву арестовали. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал источник в Октябрьском районном суде города Иркутска. Бывший министр будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Судом принято решение о заключении под стражу до 29 января эксперт

Напомним, что чиновница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с поставками медицинских масок.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Представители закона полагают, что с мая по октябрь 2020 года Ледяева, ее сын и ряд ответственных чиновников присвоили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей. Преступление совершено в рамках исполнения государственного контракта на поставки средств индивидуальной защиты. В конце ноября чиновницу задержали по месту жительства.

Глава иркутского Минздрава Наталья Ледяева ушла в отставку.

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