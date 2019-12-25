Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области и ее сын

Дома у бывшей чиновницы провели обыск.

Задержаны бывшая глава Минздрава Иркутской области Наталья Ледяева и ее сын. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Правоохранители считают, что с мая по октябрь 2020 года Ледяева, её сын и другие лица вступили в предварительный сговор и похитили из бюджета региона 25 миллионов рублей. Деньги предназначались на закупку средств индивидуальной защиты — масок и респираторов.

Дома у бывшей чиновницы провели обыск. Вскоре решится вопрос о мере пресечения.

Ранее полиция задержала нетрезвого мужчину, который стрелял с балкона на Маршала Блюхера.

Фото: сайт СК РФ