Полиция задержала нетрезвого мужчину, который стрелял с балкона на Маршала Блюхера

Оружие было охолощенным.

Мужчина устроил стрельбу со своего балкона на проспекте Маршала Блюхера. Хулигана доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе поступила в правоохранительные органы после 23 часов 29-го ноября. Выстрелы производились из квартиры на втором этаже дома №9. На месте происшествия задержали и доставили в отдел полиции 42-летнего жителя Магаданской области и его 33-летнюю сожительницу. Они снимали квартиру в Петербурге.

Мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений решил сделать два выстрела из охолощенного автомата. В отношении нарушителя спокойствия составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ревнивая жена заколола мужа ножом в квартире на Гагаринской улице.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV