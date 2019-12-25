Ревнивая жена заколола мужа ножом в квартире на Гагаринской улице

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии, спустя время он скончался.

Поздним вечером 29 ноября в съемной квартире на Гагаринской улице произошла ссора между мужем и женой, которая закончилась поножовщиной и смертью одного из супругов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, жена приревновала мужа и вовремя ссоры схватила муж и ударила им в грудь своего супруга. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии, спустя время он скончался.

25-летнюю женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

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