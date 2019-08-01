Объявленному в розыск новгородцу перерезали шею в Ленсоветовском

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Вечером 28 ноября в полицию Пушкинского района Петербурга через службу "112" обратился 49-летний гражданин и рассказал о травмировании мужчины в одном из домов на Московском шоссе в поселке Ленсоветовский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявителя, к нему на улице подошел незнакомец и сказал, что ему порезали шею. Раненого в тяжелом состоянии забрали в больницу. Пострадавшим оказался 24-летний житель Новгородской области, объявленный в федеральный розыск за кражу.

Также удалось найти хозяина квартиры, в которой все произошло. Он заявил, что к указанному происшествию отношения не имеет.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на Коломяжском задержали мужчину, ударившего ножом свою сожительницу.

Фото: Piter.TV