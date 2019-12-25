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В Ленсоветовском нашли три трупа и пакетики с кристаллообразным веществом
Сегодня, 8:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленсоветовском нашли три трупа и пакетики с кристаллообразным веществом

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В квартире были найдены трупы 29-летнего квартиросъемщика и двух его гостей – 20-летнего А. и 44-летнего А.

В квартире в поселке Ленсоветовский обнаружили трупы трех мужчин. Об этом стало известно Piter.tv.

В квартире были найдены трупы 29-летнего квартиросъемщика и двух его гостей – 20-летнего А. и 44-летнего А. На телах не найдены внешние признаки насильственной смерти.

На месте изъяли два пакетика с кристаллообразным веществом, два мобильных телефона, коробочку с порошком, скрутку со следами горения. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее петербургский школьник случайно выстрелил себе в руку из пистолета.

Фото: Piter.tv

Теги: ленсоветовский, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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