Петербургский школьник случайно выстрелил себе в руку из пистолета

Предмет, похожий на пистолет, он нашёл в заброшенном здании в Псковской области.

В Петербурге 11-летний школьник нашел в заброшенном здании пистолет и получил травмы из-за произвольного выстрела. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам отца потерпевшего, они находились на даче в деревне Рябово Псковской области. Во время самостоятельной прогулки мальчик нашел в заброшенном здании предмет, похожий на пистолет. При попытке самостоятельно почистить пистолет, произошел произвольный выстрел.

У ребёнка огнестрельная сквозная рана и открытый перелом второго пальца правой кисти, перелом средней фаланги правой кисти. Он был госпитализирован в больницу.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит. Мальчик находится на домашнем обучении.

Ранее на Большеохтинском проспекте школьник напал на мать и пытался убежать от полицейских через окно.

Фото: Piter.tv