В Ленсоветовском горела квартира

Пожар потушили до прибытия пожарных.

В Шушарах сегодня, 3 января, произошел пожар. В 17:05 поступило сообщение о пожаре в Ленсоветовском в доме № 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат. Пламя охватило два "квадрата". На место случившегося выехали три спецмашины и 12 спасателей.

Хозяин дома потушил квартиру до прибытия сотрудников МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv