В Ленсоветовском горела квартира

В Шушарах сегодня, 3 января, произошел пожар. В 17:05 поступило сообщение о пожаре в Ленсоветовском в доме № 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат. Пламя охватило два "квадрата". На место случившегося выехали три спецмашины и 12 спасателей.
Хозяин дома потушил квартиру до прибытия сотрудников МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Новотоксово в сгоревшем доме пенсионерки нашли труп.
Фото: Piter.tv
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