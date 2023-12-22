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В Новотоксово в сгоревшем доме пенсионерки нашли труп
Сегодня, 12:20
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В Новотоксово в сгоревшем доме пенсионерки нашли труп

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Пол и возраст погибшего не удалось установить. 

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Вечером 2 января в Новотоксово загорелся частный дом. Пожарные нашли в нем труп. 

По информации Piter.tv, дачный домик находится в СНТ "Дружное-4". Он принадлежит пенсионерке из Петербурга, которая проживает на Гагаринской улице. В результате пожара дом полностью сгорел.

В ходе разбора завалов был найден бездыханный человек в сильно обгоревшем состоянии. Пол и возраст погибшего не удалось установить. 

Сейчас стражи порядка выясняют, кому принадлежит тело. Труп направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: из горящего дома на Счастливой улице эвакуировали 25 человек.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, новотоксово пожар, труп в частном доме
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

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