В Новотоксово в сгоревшем доме пенсионерки нашли труп

Пол и возраст погибшего не удалось установить.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Вечером 2 января в Новотоксово загорелся частный дом. Пожарные нашли в нем труп.

По информации Piter.tv, дачный домик находится в СНТ "Дружное-4". Он принадлежит пенсионерке из Петербурга, которая проживает на Гагаринской улице. В результате пожара дом полностью сгорел.

В ходе разбора завалов был найден бездыханный человек в сильно обгоревшем состоянии. Пол и возраст погибшего не удалось установить.

Сейчас стражи порядка выясняют, кому принадлежит тело. Труп направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: из горящего дома на Счастливой улице эвакуировали 25 человек.

Фото: Pxhere