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Из горящего дома на Счастливой улице эвакуировали 25 человек
Сегодня, 9:25
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Из горящего дома на Счастливой улице эвакуировали 25 человек

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Во время пожара пострадал один житель.

Накануне, 2 января, в Кировском районе произошел пожар. На Счастливой улице в доме № 15 горела двухкомнатная квартира. Из здания эвакуировали 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:42. К этому часу пламя охватило 10 квадратных метров.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя к 00:11. 

Во время пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу. 

Подробности уточняются. Выясняется причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Фурштатской загорелся стриптиз-клуб.

Фото: Piter.tv     

Теги: горела квартира, мчс, пожар на счастливой улице, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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