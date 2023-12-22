Из горящего дома на Счастливой улице эвакуировали 25 человек

Во время пожара пострадал один житель.

Накануне, 2 января, в Кировском районе произошел пожар. На Счастливой улице в доме № 15 горела двухкомнатная квартира. Из здания эвакуировали 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:42. К этому часу пламя охватило 10 квадратных метров.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя к 00:11.

Во время пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Подробности уточняются. Выясняется причина случившегося.

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Фото: Piter.tv