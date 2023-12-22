На Фурштатской загорелся стриптиз-клуб

Огонь охватил 100 кв.м.

Утром во вторник, 2 января, в доме №58б по Фурштатской улице произошёл пожар. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Здание, в котором располагается стриптиз-клуб, было охвачено огём на площади 100 кв.м. Для тушения пожара потребовалось задействовать шесть единиц техники и 28 человек.

Информации о пострадавших не поступало: вероятно, в здании не находились посетители, так как оно открывается лишь поздно вечером. В 13:26 пожар был успешно ликвидирован.

Ранее мы сообщили о том, что в Шлиссельбурге несовершеннолетние подожгли дверь квартиры.

Фото: Piter.TV