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В Шлиссельбурге несовершеннолетние подожгли дверь квартиры
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В Шлиссельбурге несовершеннолетние подожгли дверь квартиры

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Подозреваемые вечером были задержаны в Пулково.

Жители Московской области подозреваются в поджоге двери пенсионерки в Шлиссельбурге. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию утром 30 декабря обратилась 72-летняя жительница Шлиссельбурга. Она заявила, что неизвестные подожгли её дверь. Материальный ущерб составил 10 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества).

Вечером в Пулково по подозрению в совершении преступления задержаны жители Московской области: 17-летний Т. и 16-летний Ш. Оба помещены в ИВС.

Ранее пожар в квартире на 17-й линии Васильевского острова забрал жизнь человека.

Фото: Piter.tv

Теги: поджог, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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