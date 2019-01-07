В Шлиссельбурге несовершеннолетние подожгли дверь квартиры

Жители Московской области подозреваются в поджоге двери пенсионерки в Шлиссельбурге. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию утром 30 декабря обратилась 72-летняя жительница Шлиссельбурга. Она заявила, что неизвестные подожгли её дверь. Материальный ущерб составил 10 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества).
Вечером в Пулково по подозрению в совершении преступления задержаны жители Московской области: 17-летний Т. и 16-летний Ш. Оба помещены в ИВС.
Ранее пожар в квартире на 17-й линии Васильевского острова забрал жизнь человека.
Фото: Piter.tv
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