На Коломяжском задержали мужчину, ударившего ножом свою сожительницу

Молодую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около трех часов ночи в полицию Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на Коломяжском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 23-летнюю женщину с проникающим колото-резаным ранением живота, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. В той же квартире задержали и подозреваемого в жестоком использовании ножа: им оказался 29-летний мужчина, сожитель пострадавшей. Известно, что злоумышленник схватился за нож во время внезапно вспыхнувшей ссоры с возлюбленной.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Таке мы рассказывали, что петербуржца осудили за избитого до смерти беспомощного больного отца.

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