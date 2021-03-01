В Приангарье оштрафовали депутата, устроившего дебош в полиции

Клепиков был главой комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике.

В Приангарье оштрафовали депутата гордумы Киренска, устроившего дебош в полиции. Об этом пишут "РИА Новости".

Депутата думы Киренска Иркутской области, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрия Клепикова оштрафовали за появление в общественном месте в пьяном виде. Накануне его задержала полиция в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделении Клепиков громко кричал, ругался и угрожал полицейским.

Пока никакого заседания по данному поводу дума не назначала. представитель гордумы Киренска

Отметим, что Клепиков был главой комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике.

Ранее мы писали, что калининградцу грозит пять лет лишения свободы за пьяный дебош и оскорбление полицейских в Пулково.

Видео: Youtube/Сергей SPELLYNG