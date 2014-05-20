Калининградцу грозит пять лет лишения свободы за пьяный дебош и оскорбление полицейских в Пулково

Инцидент произошел в минувшем январе.

Житель Калининграда попал под уголовные дела об оскорблении представителя власти и угрозе применения насилия в отношении представителя власти после дебоша в аэропорту Пулково. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры города, нетрезвого мужчину задержали на территории аэропорта в минувшем январе.

Известно, что транспортные полицейские доставили калининградца в дежурную часть за появление в общественном месте в пьяном виде. Из-за этого дебошир стал публично оскорблять правоохранителей, угрожал насилием в адрес одного из них и пытался ударить его по ногам, но промахнулся. Уголовное дело направлено в Московский райсуд, где его рассмотрят по существу. Калининградцу грозит до пяти лет лишения свободы за дебош.

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Фото: Piter.TV