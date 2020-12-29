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Нетрезвый клиент с пистолетом рассек лицо бармену в баре на Итальянской
Сегодня, 15:36
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himif

Нетрезвый клиент с пистолетом рассек лицо бармену в баре на Итальянской

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Выпивший мужчина начал вести себя агрессивно.

В двенадцатом часу вечера 24 февраля сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который угрожал пистолетом бармену в баре на Итальянской улице. Как рассказали в пресс-службе УВО, угрозам предшествовал конфликт с работником заведения.

Как выяснилось, изрядно выпивший клиент начал вести себя агрессивно и несдержанно, после чего вступил в конфликт с барменом. Мужчина ударил работника бара по лицу и рассек ему бровь, после чего достал травматический пистолет и начал угрожать расправой. Персонал бара сразу же обратился к правоохранителям. 

Дебошира задержали и передали полиции, оружие изъяли.

Фото: pixabay

Теги: пьяница, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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