Нетрезвый клиент с пистолетом рассек лицо бармену в баре на Итальянской

Выпивший мужчина начал вести себя агрессивно.

В двенадцатом часу вечера 24 февраля сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который угрожал пистолетом бармену в баре на Итальянской улице. Как рассказали в пресс-службе УВО, угрозам предшествовал конфликт с работником заведения.

Как выяснилось, изрядно выпивший клиент начал вести себя агрессивно и несдержанно, после чего вступил в конфликт с барменом. Мужчина ударил работника бара по лицу и рассек ему бровь, после чего достал травматический пистолет и начал угрожать расправой. Персонал бара сразу же обратился к правоохранителям.

Дебошира задержали и передали полиции, оружие изъяли.

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