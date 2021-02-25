Агрессия мужчины была вызвана требованием надеть медицинскую маску.

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на работников продуктового магазина, попросивших его надеть маску. Очевидцы событий засняли неадекватное поведение посетителя на видео. Известно, что инцидент произошел днем 24 февраля на Билимбаевской улице.

По словам свидетельницы произошедшего, местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как ему сделали замечание о необходимости соблюдать санитарные меры, он начал вести себя агрессивно. Затем мужчина вытащил холодное оружие и набросился на персонал заведения.

Мужчина кричал, чтобы все присутствующие соблюдали дистанцию в полтора метра. Сотрудникам магазина удалось вызвать правоохранительные органы. Нарушителя задержали. В настоящее время он привлечен к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство.

В Екатеринбурге на месте пожара обнаружены тела двоих погибших.

Видео: Telegram/LIFE SHOT