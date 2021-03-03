В отношении представителя ДПС ведется служебная проверка.

В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками. Об этом журналистам рассказал представитель пресс-службы регионального МВД ( по Свердловской области).

Сотрудниками полиции в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств. Валерий Горелых, официальный представитель пресс-службы МВД по региону

Чиновник объяснил, что задержание инспектора ДПС производилось по улице Щорса. При осмотре места происшествия полиция обнаружила сверток с серым веществом. Экспертиза установила, что в пакете находился мефедрон. В настоящее время задержанный освобожден от служебных обязанностей. В его отношении ведется проверка, по результатам которой представителя закона могут уволить с работы, а также привлечь к уголовной ответственности.

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв.

Видео: Youtube/Justmedia