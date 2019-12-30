Решение принято пятью судьями против четырех.

Верховный суд США ужесточил правила выдачи грин-карт. Об этом сообщили журналисты The Washington Post. Требования предусмотрены к тем, кто с большей долей вероятности будет рассчитывать на госпособия. Решение принято девятью судьями, из которых пятеро выступили "за" инициативу. Ранее суд в Нью-Йорке заблокировал постановление властей, которое должно было вступить в силу в октябре 2019.

Негативным фактором считается использование льготного медстрахования Medicaid. В список попали участие в программе на получение продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Вопросы возникнут к гражданам, страдающим от серьезных заболеваний. Они не смогут стабильно посещать работу или учебное заведение. Состояние здоровья может помещать иностранцу обеспечивать себя в США, поэтому чиновники проверят его возможность оплаты необходимого лечения. Положительным фактором станет наличие частной медицинской страховки и достаточным уровнем владения английским языком, который позволит выйти на рынок труда.

Ранее WSJ: "сделка века" Трампа в ключевых моментах ближе к позиции Израиля.