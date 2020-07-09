Налоговые декларации и другие финансовые документы действующего президента поступят в распоряжение судей.

Верховный суд США одобрил передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка. Об этом свидетельствуют документы суда.

Семь судей высказались "за" подобное решение, двое – "против". Таким образом, глава государства может представить конституционные и юридические возражения большому жюри штата. По словам судьи Сэмюэля Алито, выданные повестки беспрецедентны. Он уточнил, что местный прокурор никогда не запрашивал документы американского лидера. Подобное решение суда может грозить подрывом функционирования института президентства.

Решение Верховного суда касается иска судьи Сайруса Вэнса. Он заявил, что двое женщин, которым положены выплаты, были в связи с президентом. Именно поэтому он потребовал предоставить личные и коммерческие налоговые декларации.

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Видео: Youtube/CNN