За прошлую неделю Китай потратил 69% мощностей по хранению нефти.

Китай исчерпал возможности для хранения нефти. Об этом сообщил профильный аналитический портал Oilchem China.

Показатель сырой нефти составил 33,4 млн тонн, что на 24% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Аналитики подсчитали предельно возможный уровень для хранилищ. Хуже всего ситуация сложилась в провинции Шаньдун. Там танкеры в портах ждут разгрузки около 2-3 недель. Китайские власти приняли решение расширить мощности по хранению для ряда предприятий. Некоторым участникам рынка разрешили экспортировать нефть.

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Видео: Youtube/S & P Global Platts