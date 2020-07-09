Речь идет о Болгарии и Хорватии.

Два государства готовятся переходить на евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Авторы материала уточнили, что официальное заявление по данному вопросу последует после закрытия торгов в пятницу, 10 июля. Возможно оно будет отложено на выходные, чтобы минимизировать спекуляции на рынке. Агентство уточняет, что это станет первое расширение еврозоны с 2015 года. Тогда в европейский валютный союз вошла Литва. Всего насчитывается 19 государств, в которых используют евро.

Напомним, что согласно механизму ERM-2, для вступающих в еврозону государств устанавливается базовый курс конвертации в евро. Те, кто хочет стать членом ЕС, обязаны оставаться в ERM-2 в течение двух лет. Таким образом, Хорватия и Болгария смогут войти в ЕС не раньше 2023 года.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что американский инфекционист объявил о начале глобальной пандемии COVID-19.

Видео: Youtube/Bruegel