Американский инфекционист объявил о начале глобальной пандемии COVID-19

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США уверен, что в ближайшем будущем ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшится.

Американский инфекционист Энтони Фаучи объявил о начале глобальной пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пока что COVID-19 начал активно распространяться в Бразилии, ЮАР и Азии. В США ситуация по-прежнему не контролируется.

Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации. - Энтони Фаучи, американский инфекционист

На данный момент число новых случаев заражения COVID-19 растет в Калифорнии, Аризоне, Техасе и Флориде. Фаучи уверен, что остановить пандемию возможно только совместными усилиями всех стран.

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Видео: Youtube/CNBC Television